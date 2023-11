Segunda Edição da FLIS foi sucesso de público em Saquarema atraindo mais de 80 mil visitantes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/11/2023 11:34

Saquarema - De 13 e 22 de novembro, foi realizada a segunda edição da Feira Literária de Saquarema (FLIS), evento que celebrou a magia da literatura brasileira. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, o festival literário conquistou o público, atraindo mais de 80 mil visitantes ao Campo de Aviação, no Centro do município.

Grandes nomes da literatura nacional marcaram presença na FLIS 2023, incluindo Thalita Rebouças, Conceição Evaristo, Ana Maria Machado, Eliana Potiguara, Léo Cunha, Celso Sisto, Roseana Murray, Eliana Alves Cruz, Paula Pimenta e Júlio Emílio Braz. Uma homenagem especial foi dedicada a Pedro Bandeira, renomado escritor infantojuvenil, reconhecido tanto nacional quanto internacionalmente.Pedro Bandeira de Luna Filho, ao longo de sua carreira, foi agraciado com prêmios como o Troféu APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, e o prestigioso Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro. Com 28 milhões de exemplares vendidos até março de 2022, ele se consagrou como o autor de literatura juvenil mais vendido do país.“A Feira Literária de Saquarema é mais do que um evento; é um momento de união da comunidade em torno da literatura e da cultura. Ver a cidade vibrar com a presença de renomados escritores e artistas é motivo de orgulho para todos nós”, comentou a prefeita Manoela PeresA FLIS também brindou o público com shows de grandes bandas como Palavra Cantada, Violúdico e Brincantar. Foram destaque, ainda, a presença da renomada bailarina Ana Botafogo, além da apresentação de diversas ações da Prefeitura como o Projeto Escola que Lê, Tendas de Oficinas, Tenda Sensorial, Conexão Universitária, Conexão do Futuro, Painel TikTok, contação de histórias, lançamento de livros e o Troca-troca Literário. O local também contou com a Sala Inclusiva, cuidadosamente pensada para receber crianças, adolescentes e adultos que possuem algum tipo de sensibilidade aos estímulos multissensoriais. Os dias de evento foram encerrados com shows de talentosos cantores locais.