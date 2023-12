Final do campeonato será no Campo do Santa Luiza, em Sampaio Corrêa - Divulgação

Publicado 05/12/2023 20:04

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, vai realizar a última partida do Campeonato Municipal de Futebol Amador – Série A. O jogo será disputado entre os times de São Geraldo x Grama Alta, no Campo do Santa Luiza, em Sampaio Corrêa, a partir das 10h deste domingo (10).



Nesta edição do campeonato, o time vencedor levará, além do troféu de primeiro lugar, uma premiação em dinheiro no valor de R$ 10 mil. Já o segundo lugar receberá a quantia de R$ 5 mil. "É muito bom ver como os nossos campeonatos animam a comunidade. Os bairros vibram e os campos ficam lotados em dias de jogos! Saquarema é um celeiro de atletas e uma cidade que valoriza todos os esportes", comemorou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.



Visando garantir a segurança de atletas e torcedores, a Secretaria de Esporte informa que não será permitido o ingresso de torcedores no estádio portando fogos de artifício, armas de fogo e garrafas de vidro.