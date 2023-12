Etapa final que definirá os classificados para o Championship Tour 2025 acontecerá em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/12/2023 16:25

Saquarema - A World Surf League (WSL) revelou, na última segunda-feira (18), o aguardado calendário do Challenger Series 2024, que servirá de campo de batalha para surfistas em busca de vagas no prestigioso Championship Tour (CT). Com seis etapas programadas de abril a outubro, o “Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil”, encerrará a competição e definirá os dez homens e as cinco mulheres que se qualificarão para o CT 2025, repetindo o feito do ano anterior.

A jornada terá início na Austrália, passando pela África do Sul, Estados Unidos e Portugal, culminando no Maracanã do Surf, na Praia de Itaúna, em Saquarema, do dia 12 a 20 de outubro.Assim como aconteceu em 2023, as duas primeiras etapas ocorrerão na Austrália, após o corte da elite do CT em Margaret River, com eventos em Snapper Rocks e North Narrabeen. A competição rumará para Ballito, África do Sul, em julho, seguida pelo US Open of Surfing, na Califórnia, em agosto. Portugal receberá a penúltima etapa, em setembro, antes do aguardado desfecho no Corona Saquarema Pro, em outubro.O calendário manterá a participação de 80 surfistas na categoria masculina e 48 na feminina, com a possibilidade de convites (wildcards) para os tops do CT que passaram pelo corte. A competição será intensa, com os surfistas batalhando por posições nas etapas regionais, enquanto os campeões mundiais Júnior de 2023 e os convidados (wildcards) adicionam emoção à disputa.Todas as etapas do Challenger Series 2024 serão transmitidas ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo aplicativo e canal da WSL no YouTube. Produzido pela WSL Latin America, o “Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil” conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Saquarema.