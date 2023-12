Saquarema é uma das cidades que mais ampliaram sua participação na economia brasileira, segundo o IBGE - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema é uma das cidades que mais ampliaram sua participação na economia brasileira, segundo o IBGEDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/12/2023 21:50 | Atualizado 17/12/2023 21:51

Saquarema - Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (15) pelo IBGE mostra que Saquarema figura no top 10 das cidades que mais ampliaram a participação na economia brasileira. O instituto mediu o Produto Interno Bruto (PIB) nacional, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, com base nos dados econômicos de 2020 e 2021. Saquarema registrou uma alta de 0,3 ponto percentual, avançando para 0,47% do PIB, enquanto capitais como São Paulo e Rio de Janeiro perderam peso.

“O que o IBGE mostra é a constatação do resultado do trabalho que temos desenvolvido em Saquarema nos últimos anos e, por isso, recebo essa notícia com grande alegria e satisfação. É um reconhecimento do que estamos construindo e das melhorias que já conquistamos com uma gestão responsável e atenta às necessidades da população”, celebrou a prefeita Manoela Peres.

No ranking, Saquarema fica atrás apenas de Maricá, impulsionada pelo setor de óleo e gás. Completam a lista das dez cidades com maior peso no PIB nacional Niterói (RJ), Sebastião (SP), Campos dos Goytacazes (RJ), Itajaí (SC), Canaã dos Carajás (PA), Serra (ES), Itabira (MG) e Nova Lima (MG).

A pesquisa do IBGE mostra que municípios da capital estão perdendo peso no PIB brasileiro ao longo do tempo, enquanto as cidades de médio porte têm ampliado sua participação, o que aponta para um movimento de desconcentração econômica.

Em 2002, as capitais eram 36% do PIB do país. Em contrapartida, os municípios não capitais representavam 63,9%. Em 2020, a proporção ficou em 29,07% e 70,3%, respectivamente. Com os dados de 2021, as capitais registraram a menor participação na série, com 27,6%.