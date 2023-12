Saquarema supera metas da vacinação antirrábica em 2023 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/12/2023 15:01 | Atualizado 15/12/2023 16:35

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Defesa Civil Municipal e as secretarias dos Direitos dos Animais e Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizou nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro a Campanha de Vacinação Antirrábica. Ao todo, 21.823 animais foram imunizados em no município. Do número total, 17.181 cães foram vacinados. Os demais, 4.642, eram gatos de estimação. O quantitativo indica que Saquarema ultrapassou a meta estabelecida pela Secretaria Estadual de Saúde.