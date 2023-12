Defesa Civil de Saquarema está com novo número de contato - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/12/2023 16:33

Saquarema - A Defesa Civil de Saquarema comunicou nas redes sociais da Prefeitura a inoperância temporária, por problemas técnicos com a operadora de telefonia, dos números de contato (22) 2651-0199 e 199. Os moradores estão sendo orientados a utilizar o número de WhatsApp (22) 99211-5580.

A Defesa Civil de Saquarema atua, regularmente, em eventos e shows, além de fornecer instruções à população e se fazer presente em campanhas, palestras, congressos e cursos, além de realizar patrulhamento, monitoramento e visitas técnicas para a percepção de riscos, interdições, mapeamento e isolamento de áreas em vulnerabilidade, bem como análises técnicas estruturais, entre outras demandas. Para isso, atua integradamente com outras agências e tem seus profissionais regularmente submetidos a capacitação e treinamento.Para o enfrentamento dos distúrbios climáticos que vêm se intensificando, A Defesa Civil elaborou o Plano de Contingência Saquarema/RJ – Verão 2023/2024, desenvolvido para o enfrentamento de emergências e desastres provocados por fenômenos hidrológicos (inundações, alagamentos e enxurradas), geológicos (movimento de massa) e meteorológicos (tempestades: granizo, vendaval e chuvas intensas). O Plano de Contingência é uma ação preventiva, preditiva e reativa que tem como objetivo a integração, a articulação, o controle e o desenvolvimento de um protocolo oficial para a governança municipal com vistas à eficiência e à eficácia das ações de resposta às emergências e aos desastres ocorridos na cidade, com o intuito de mitigar os seus efeitos, superar os obstáculos e suportar a pressão das situações adversas.Embora o foco e atualização do Plano compreendam o período de verão, quando os referidos fenômenos são mais recorrentes, o planejamento é destinado às emergências e desastres em qualquer período do ano.Conforme destaca Pedro Paulo Soares, Coordenador da Defesa Civil de Saquarema, o município está passando por avanços perceptíveis. “É inegável o quanto a Defesa Civil evoluiu nesses quatro anos de gestão. Hoje temos planejamento, controle, organização, monitoramento, protocolos e uma estrutura que não havia antes. É nítido que estamos recuperando o tempo perdido e, para o ano de 2024, a tendência é avançarmos ainda mais”.Preventivamente, a Defesa Civil de Saquarema também realiza o mapeamento de risco, o Mapa Risco, uma representação cartográfica dos locais suscetíveis ou vulneráveis às ocorrências de desastres. Esta é uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão e distribuição dos recursos no terreno, por ocasião de uma emergência, pois, além de localizar geograficamente as áreas sensíveis, apresenta informações hierarquizadas sobre a intensidade e os tipos de eventos possíveis, gerando mapas de suscetibilidade e risco de movimento de massa e mapas de suscetibilidade e risco de alagamento e inundação.Para otimizar sua atuação, a Defesa Civil utiliza a Matriz AR (Matriz de Articulação) que estabelece as atividades e responsabilidades por ocasião das ações. A Matriz AR é uma adequação da Matriz RACI, modelo simplificado de tabela que esclarece visualmente a divisão de responsabilidades de um time, permitindo o acompanhamento das ações ao longo do processo de criação. A Matriz AR é empregada na gestão de recursos materiais e humanos e no desenvolvimento da estratégia de execução das ações de resposta às emergências e desastres, e tem como escopo a definição dos papéis a serem exercidos ao longo do tempo por todas as instituições envolvidas.