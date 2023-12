Prefeitura de Saquarema segue com as manutenções e limpezas nos bairros da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/12/2023 18:37

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, segue com as manutenções e limpezas nos bairros da cidade. Nesta semana, as ações estão intensificadas no distrito de Sampaio Corrêa.

As equipes realizaram a varrição de diversas ruas, além de corte de grama, retirada de galhos e entulhos, além do patrolamento de vias.



Segundo a prefeitura, os serviços seguem cronograma da Secretaria de Transporte, juntamente com as administrações dos bairros, buscando atender o maior número de localidades da cidade.