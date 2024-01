Vigilância Sanitária Municipal de Saquarema orienta sobre pomadas para trançar e modelar cabelos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 03/01/2024 11:04

Saquarema - A Vigilância Sanitária Municipal de Saquarema, nesta primeira semana de janeiro, está orientando consumidores e os proprietários de estabelecimentos farmacêuticos, salões de beleza e pontos de venda de produtos cosméticos sobre os riscos da utilização de produtos não autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista o grande número de pessoas hospitalizadas, no final do último ano, apresentando reações oftalmológicas e dermatológicas após o uso de pomadas para modelar ou trançar cabelos.

A Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro (SUVISA/SES-RJ) enviou, nesta última semana, um aviso (ALERTA CIEVS-RJ nº 181) comunicando sobre a ocorrência de casos e os possíveis eventos adversos relacionados ao uso de pomadas modeladoras de cabelo. O comunicado destaca a necessidade de atenção redobrada da população quanto ao uso desses cosméticos.Os eventos adversos mais comuns relatados abrangem ceratite, hiperemia ocular, irritação nos olhos, reações alérgicas, cegueira temporária e queimação ocular. Diante dessa realidade, a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, por meio da Vigilância Sanitária Municipal de Saquarema, ressalta que a orientação é consultar a lista de pomadas autorizadas pela ANVISA disponível neste link Em caso de efeito indesejado após o uso de pomadas modeladoras de cabelo, a população pode notificar a Vigilância Sanitária Municipal de Saquarema através do e-mail www.vigsanitaria@saquarema.rj.gov.br.