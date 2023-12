Prefeitura de Saquarema realiza ações em prol da Campanha Dezembro Vermelho - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/12/2023 16:47

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nesta semana, no ESF da Água Branca e no ESF de Bacaxá ações de saúde da Campanha Dezembro Vermelho, mês dedicado à conscientização da prevenção do HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis.