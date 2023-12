Construção de creche no bairro Jardim Ipitangas chega à fase final em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/12/2023 17:05

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está realizando a etapa de pintura do prédio, executando os retoques e acabamentos em demais pontos da nova creche que está em fase final de construção no bairro Jardim Ipitangas. A creche fica na Rua Teresópolis, esquina com a RJ 102 (estrada de Praia Seca).