Teatro Municipal de Saquarema exibirá documentário sobre devoção à Nossa Senhora de Nazareth na próxima sexta-feira (29) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Municipal de Saquarema exibirá documentário sobre devoção à Nossa Senhora de Nazareth na próxima sexta-feira (29)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/12/2023 11:30

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Subsecretaria Municipal de Cultura, em parceria com o documentarista e cineasta Milton Alencar Júnior, está convidando a população para assistir o documentário por ele dirigido, “Nazareth – Uma Linha de Fé”. Duas sessões gratuitas serão realizadas no Teatro Municipal Mário Lago, sexta-feira (29), às 18h e às 20h.

fotogaleria

O documentário, com fotografia de Bruna Pozzebon e depoimentos e imagens de devotos, especialistas e historiadores, é um reconhecimento à devoção à Santa, na Vila de Nazaré, em Portugal, e nas cidades de Saquarema e Belém do Pará, no Brasil.“Nazareth – Uma Linha de Fé” tem classificação etária livre e 40 minutos de duração. Os ingressos serão distribuídos, com uma hora de antecedência, na bilheteria do Teatro Mário Lago, que conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, nº 77, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.