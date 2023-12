Festival de Verão 2024 de Saquarema começa no dia 5 de janeiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Festival de Verão 2024 de Saquarema começa no dia 5 de janeiroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/12/2023 15:24

Saquarema - A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, se prepara para receber a 8ª edição do Festival de Verão. Promovido pela Prefeitura, o evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo e promete agitar moradores e turistas durante os meses de janeiro e fevereiro, oferecendo uma programação diversificada e repleta de atrações de qualidade.

fotogaleria

O destaque da abertura ficará por conta do renomado cantor Marcelo Falcão, que comandará no dia 05 de janeiro, um super show na Praça do Coração, no Centro, a partir das 21h. O público pode esperar um espetáculo envolvente, marcado pelo talento e carisma do artista.Ex-vocalista da banda O Rappa, Marcelo Falcão é conhecido por sua voz única e pelas letras que abordam temas sociais relevantes. Sua carreira solo, iniciada em 2018, tem conquistado fãs por todo o Brasil. O público pode esperar um show emocionante, com canções do seu primeiro álbum solo, “Viver (Mais Leve Que o Ar)”, além dos clássicos de sua época com O Rappa.Assim como Falcão, outros artistas de destaque marcarão presença em Saquarema. Thiago Martins, Dudu Nobre, Toni Garrido e Bruno Rosa estão entre as atrações musicais que prometem embalar o público ao longo do Festival.Este ano, a programação se estende para além da música, incorporando competições esportivas gratuitas que acontecerão até o dia 04 de fevereiro, na Praia da Vila. Os interessados em participar das disputas já podem realizar suas inscrições na sede da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, localizada na Praça dos Pescadores, s/n°, no Centro de Saquarema. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.“O Festival de Verão é uma celebração da cultura, esporte e lazer em Saquarema. Estamos empenhados em proporcionar momentos inesquecíveis para todos, unindo a comunidade e recebendo visitantes com uma programação diversificada e acessível a todos”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.21h: Marcelo Falcão / Praça do Coração