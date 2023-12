Prefeitura de Saquarema disponibiliza transporte para doação de sangue no Hemolagos - Reprodução/Internet

Publicado 20/12/2023 17:44

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza transporte gratuito para quem deseja fazer doação de sangue no Hemolagos. O embarque acontece todas as terças-feiras, com horários específicos para sua comodidade.

Confira os horários:



08h: Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth (Hospital novo);



08h15: Posto Ipiranga, em Bacaxá;



08h35: Orla da Lagoa de Araruama (em frente ao banco Santander).



Para agendar sua participação, basta entrar em contato pelo telefone (22) 3199-9040, ramal 9267.