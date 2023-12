Prefeitura de Saquarema divulga resultado do Programa Bolsa Atleta - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema divulga resultado do Programa Bolsa AtletaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/12/2023 16:53

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, conforme edital de chamamento do Programa Bolsa Atleta, divulga a listagem de atletas deferidos no resultado final do programa supracitado.

A avaliação dos interessados foi realizada pela Comissão Especial de seleção em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, contando com as seguintes fases de análise documental e análise de mérito.

De acordo com o edital, foram adotados como critérios de desempate:

I – Número de conquistas do atleta, em caráter histórico, a começar por conquistas de âmbito Nacional, Internacional, Estadual e Municipal;

II – Participação em competições, apresentando melhor desempenho técnico, mediante série histórica de resultados em eventos oficiais de âmbito Nacional, Internacional, Estadual e Municipal.