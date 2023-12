Assistidos pela ESF de Jardim Ipitangas recebem doação de alimentos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Assistidos pela ESF de Jardim Ipitangas recebem doação de alimentosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/12/2023 17:56

Saquarema - As pessoas assistidas pelo posto de Estratégia de Saúde da Família de Jardim Ipitangas foram contemplados, nesta semana, com diversos alimentos produzidos no Centro Demonstrativo da Produção Agrícola Municipal de Saquarema.

Realizadas semanalmente, as doações são uma iniciativa da Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca em parceria com Secretaria Municipal de Saúde.

O Centro Demonstrativo da Produção Agrícola foi idealizado pela Secretaria Municipal de Agricultura para reunir amostras de todos os alimentos produzidos no município de Saquarema. Frutas, legumes, verduras, cereais e demais tipos de alimentos são cultivados no espaço da secretaria, além disso grande parte das sementes e mudas são doadas por agricultores familiares da cidade e plantadas no Centro Demonstrativo da Produção Agrícola.