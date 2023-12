Prefeitura de Saquarema organiza festa de Réveillon 2024 com queima de fogos e shows gratuitos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema organiza festa de Réveillon 2024 com queima de fogos e shows gratuitosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/12/2023 16:05

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, está preparando uma linda celebração para marcar a chegada do ano de 2024. Com uma programação diversificada e gratuita em vários bairros, o evento terá início em 29 de dezembro e promete não apenas a tradicional queima de fogos, mas também a animação de quatro palcos estrategicamente localizados no centro de Saquarema, em Jaconé, Vilatur e Sampaio Corrêa.

A programação

A festividade de Réveillon começará na Praça do Coração, no Centro de Saquarema, dia 29 de dezembro. O evento será aberto pela banda Índio e a Tribo do Reggae, às 21h, seguida pela banda VooDuo, às 22h, trazendo clássicos do rock nacional e internacional.

Em 30 de dezembro, o palco no Centro apresentará um super show de Pedro Barros, às 21h, e encerrará a noite com Juceir Junior, às 22h. Em Jaconé, a Banda Los Maresias animará o público. Em Vilatur, será a vez do show de Rosalu. E em Sampaio Corrêa, a atração será o show do cantor Rael. Todos se apresentarão a partir das 22h.

A virada

A festa da virada, em 31 de dezembro, começará às 21h, no Centro, com a dupla Jeferson e Daniel, seguida pelo envolvente Bloco Quizomba. Em Jaconé, Zé Lucas animará o público; em Vilatur, o show ficará com a dupla Gabriel e Luciano; e em Sampaio Corrêa, Kennedy Melo comandará as comemorações, todos a partir das 23h. A tão aguardada queima de fogos, organizada pela Prefeitura, iluminará o céu próximo à Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, o principal ponto turístico da cidade. Seguindo os anos anteriores, serão utilizados fogos de baixo ruído, para minimizar possíveis transtornos.

Para garantir a segurança, a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública fortaleceu o efetivo de guardas civis municipais e PROEIS, em colaboração com as polícias Civil e Militar. As interdições no trânsito serão devidamente sinalizadas. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde reforçará as equipes médicas e de enfermagem no Hospital Municipal e nos Postos de Urgência, garantindo o bem-estar dos moradores e visitantes.