Prefeitura de Saquarema inicia projeto de expansão da infraestrutura educacional no municípioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/12/2023 21:17

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está dando início a um projeto de expansão da infraestrutura educacional no município. Na última semana, equipes realizaram as primeiras etapas das obras nos bairros de Bonsucesso e Jaconé. As atividades iniciais incluíram a montagem de canteiros, instalação de tapumes e trabalhos de terraplanagem, marcando o pontapé inicial para a construção dos Complexos Educacionais.

Cada Complexo Educacional será composto por cinco edificações distintas, que contarão com diversas instalações, entre elas, estão uma grande escola de 2 pavimentos com 18 salas de aula, sala de aula inteligente, auditório, biblioteca, sala da banda, com área de 5.500m²; um prédio destinado ao Conexão do Futuro, para aulas de contraturno, com 2 salas de dança, 2 salas de esportes, 5 salas de aula, com área de 520m²; um salão de eventos com brinquedoteca, cozinha e banheiros independentes, com área de 507m²; um prédio de apoio à educação, com sala de atendimento familiar, 2 grandes salas multiuso, coordenação e salas administrativas, com área de 183m²; além de uma quadra poliesportiva.Além dos bairros de Bonsucesso e Jaconé, a Prefeitura está implementando projetos similares em outras localidades, como Rio de Areia, Palmital e Bicuíba. Ao todo serão 5 Complexos Educacionais com uma área total construída de aproximadamente 35.000m². O prazo de execução dessas obras é de 21 meses.