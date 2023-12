Natal de Luz 2023 de Saquarema tem programação de shows a partir desta quinta-feira (21) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/12/2023 18:34

Saquarema - O Natal de Luz 2023 da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, terá shows gratuitos a partir desta quinta-feira (21), às 21h. Toda a programação ocorrerá na Vila Natalina, montada em frente à Árvore de Natal da Lagoa.

Na quinta-feira (21), acontecerá o show do cantor Jeferson Santos. Na sexta-feira (22), o cantor Pedro Barros se apresenta no palco do evento. Já no sábado (23), terá show do cantor Zé Lucas.

Natal de Luz 2023

O Natal de Luz 2023, promovido pela Prefeitura de Saquarema desde 2017, é o maior da história do município e visa contribuir para o crescimento econômico, impulsionar o turismo e gerar lucros expressivos para Saquarema.

O evento não é apenas uma festa que promove o espírito natalino; é um impulsionador para a economia do município. A Prefeitura de Saquarema tem o compromisso de investir em eventos que não apenas encantam os moradores e visitantes, mas também contribuem para o desenvolvimento econômico e fortalecem a identidade cultural de Saquarema.