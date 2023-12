Prefeitura de Saquarema iniciou a instalação do sistema de iluminação pública ao longo da RJ 106 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema iniciou a instalação do sistema de iluminação pública ao longo da RJ 106Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/12/2023 15:52

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema iniciou a instalação do sistema de iluminação pública ao longo da RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, no trecho entre Bacaxá e o bairro Engenho Grande, no limite com o município de Araruama. O trecho, com pouco mais de 9 quilômetros de extensão, receberá aproximadamente 200 novas luminárias de LED, conforme a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, responsável pelos trabalhos.

fotogaleria

As novas luminárias possuem 150w de potência. Por serem de LED, oferecem maior luminosidade, eficiência e agridem menos o meio ambiente, já que cada lâmpada de sódio/mercúrio/vapor metálico é responsável por emitir metais pesados na atmosfera e contaminar o solo após o seu descarte. Livres destes componentes, as lâmpadas de LED poluem menos o ambiente no momento do descarte e a quantidade de dióxido de carbono emitido na atmosfera é menor do que o emitido pelas lâmpadas convencionais. A substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio pelas luminárias de LED também representa uma economia aos cofres públicos, já que o LED precisa de bem menos energia para iluminar.“Nos pontos que já existiam os postes com as luminárias antigas, efetuamos a troca das lâmpadas por LED. Nos demais trechos, que são a grande maioria, estamos efetuando a instalação de novos postes metálicos. Após isso, as equipes farão a construção da extensão de rede elétrica para, por último, efetuar a ligação das luminárias”, informou o Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos, Lindonor Ferreira Rezende da Rosa.Após a conclusão da implantação da nova iluminação de LED, a população notará diferença na trafegabilidade e na segurança da via. O sistema de LED é mais eficiente, com maior luminosidade, trazendo mais segurança para motoristas e pedestres.O trecho da RJ 106 entre Bacaxá e o bairro Engenho Grande não é o primeiro de uma rodovia a receber a iluminação pública de LED. A Prefeitura de Saquarema já instalou a iluminação na RJ 118, no trecho da rodovia entre o limite de Saquarema/Maricá e o centro do distrito de Sampaio Corrêa. Já na RJ 128, Estrada de Latino Melo, a Prefeitura também efetuou a implantação de um novo sistema de iluminação de LED em toda a extensão dentro do território saquaremense, que contempla pouco mais de 8 quilômetros. Iniciado em 2020, o programa de modernização da iluminação pública já realizou a troca de mais de 24 mil lâmpadas em toda a cidade.Em caso de lâmpadas de rua queimadas, a população pode entrar em contato com a Central de Atendimento da Iluminação Pública. O morador pode enviar mensagens de WhatsApp para o número (22) 3211-0910. O número também funciona por meio de ligação convencional. O serviço é automatizado e não recebe ligações de voz e vídeo pelo WhatsApp.