Guarda Ambiental de Saquarema resgata bicho preguiça próximo à praia de VilaturDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/04/2024 21:25

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema recebeu um chamado feito por populares, na manhã da quarta-feira (10), para resgatar um bicho preguiça que estava próximo à praia de Vilatur. O animal, um macho, adulto, pesando 7,2kg e medindo 68cm da cabeça à cauda, foi resgatado e identificado como sendo da espécie preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus). Após constatado seu bom estado de saúde, o espécime foi solto em uma área de preservação ambiental do município.

Trata-se de um mamífero endêmico da Mata Atlântica que recebe esse nome devido à mancha escura que possui na nuca e se assemelha a uma coleira. A preguiça possui hábitos solitários e baixa temperatura corporal, razão pela qual está sempre em busca de sol. Sua principal característica é a lentidão de movimentos, o que o torna bastante suscetível a qualquer ameaça. Embora possam caminhar pelo solo e até mesmo nadar, passam a maior parte de suas vidas nos galhos altos das árvores, descendo uma vez a cada oito dias para defecar no solo. O animal costuma passar de 60% a 80% do dia dormindo. Apesar de ser um animal aparentemente tranquilo, suas garras são fortes e afiadas, podendo causar acidentes graves caso não seja manuseada corretamente.A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, através da Guarda Ambiental de Saquarema, alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de vulnerabilidade, a orientação é entrar em contato através do telefone (22) 99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate.