Inscrições para curso de informática em Saquarema devem ser feitas na próxima segunda (27) e terça-feira (28)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/05/2024 09:28

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está oferecendo mais um curso profissionalizante gratuito para os moradores. Desta vez, as 32 vagas disponibilizadas, divididas entre dois turnos, são para o curso de Operador de Sistemas Computacionais em Rede. As inscrições serão feitas de forma presencial na segunda (27) e terça-feira (28), das 8h30 às 22h, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, por ordem de chegada.

As aulas, que também serão realizadas no Centro de Capacitação, terão início no dia 5 de junho, no turno da manhã, e no dia 10 de junho, no turno da tarde. Para se inscrever é necessário ter 16 anos ou mais, ter concluído o 6º ano do ensino fundamental e apresentar cópia dos seguintes documentos: comprovante de escolaridade, comprovante de residência, RG e CPF, além de duas fotos 3×4.

Este é o 24º curso gratuito promovido pela Prefeitura de Saquarema apenas no ano de 2024. Em 2023, através dos dois centros de capacitação municipais, a Prefeitura ofereceu 45 cursos com o objetivo de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Ações integradas

“A ideia é termos mão de obra cada vez mais diversificada e qualificada. Essas ações de capacitação têm por objetivo gerar mais empregos, com melhores salários, e preencher os postos de trabalho com profissionais qualificados do próprio município, o que só traz vantagens. Os cursos, o ensino público de qualidade, o aprimoramento da classe empresarial, mediante seminários e palestras, e o link que a Prefeitura vem facilitando, entre empregados e empregadores, com a plataforma Emprega Saquá, são ações integradas que ainda vão render muitos frutos e já estão melhorando a vida de muita gente”, explicou Manoela Peres, prefeita de Saquarema.

Mais informações sobre o curso de Operador de Sistemas Computacionais em Rede podem ser obtidas, das 8h30 às 22h, na secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, que fica localizado na Rua Tiá Mello, nº 25, no bairro São Geraldo.