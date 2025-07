Prefeitura de Saquarema realizará mais uma Campanha de Adoção Responsável de Animais em Bacaxá neste sábado (26) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizará mais uma Campanha de Adoção Responsável de Animais em Bacaxá neste sábado (26)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/07/2025 11:12

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema promoverá, no próximo sábado (26), mais uma edição da campanha de adoção responsável de cães e gatos. A ação acontecerá das 8h às 13h, em frente à Igreja Santo Antônio, no bairro Bacaxá.

A iniciativa, realizada por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, tem como objetivo incentivar a adoção consciente e oferecer aos animais resgatados a oportunidade de encontrarem um novo lar, com amor, responsabilidade e segurança. Os animais disponíveis para adoção foram previamente acolhidos pela Prefeitura e estão saudáveis, castrados e vacinados.

Exigências para a adoção

Para adotar, os interessados deverão apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além de assinar o Termo de Adoção Responsável, que formaliza o compromisso com o bem-estar do animal. A assinatura do termo é uma exigência legal que assegura que os novos tutores se comprometam a oferecer os cuidados adequados e um ambiente seguro para os pets.

A Secretaria reforça que a adoção responsável é uma ação de cidadania e empatia, contribuindo para a redução do número de animais abandonados nas ruas e promovendo uma convivência mais harmoniosa entre humanos e animais.

Moradores que desejarem mais informações sobre a campanha podem entrar em contato com a equipe da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, pelo e-mail direitodosanimais@saquarema.rj.gov.br.