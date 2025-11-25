4ª edição da Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS) encerrou suas atividades batendo recordes de vendas e de público - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/11/2025 21:29

Saquarema - Conhecida mundialmente como o ‘Maracanã do Surf’, Saquarema trocou as pranchas pelos livros e se transformou na capital da literatura entre os dias 11 e 20 de novembro. A 4ª edição da Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS) encerrou suas atividades batendo recordes de vendas e de público.

Com aproximadamente 135 mil pessoas visitando a FLIS nos dez dias de evento, a feira celebrou a magia da literatura com foco na diversidade de culturas, reunindo autores negros, indígenas e de outros países. Realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, no Campo de Aviação, a festa conquistou o público e teve como homenageada a escritora e cantora infantil Bia Bedran. Autora de 21 livros e 14 álbuns, a artista é vencedora de diversos prêmios. Entre eles está o Jabuti de 2016, na categoria Didáticos e Paradidáticos, com a obra “O Mundo dos Livros”.Além de Bia Bedran, outros grandes nomes da literatura nacional e internacional também marcaram presença na FLIS 2025, incluindo Conceição Evaristo, Thalita Rebouças, Itamar Vieira Junior, Ana Paula Araújo, Eliana Alves Cruz, Eliane Potiguara, Fabrício Carpinejar e o autor angolano José Eduardo Agualusa.“A FLIS já se tornou um dos maiores eventos culturais da nossa cidade e do Estado do Rio. Ver milhares de pessoas circulando pelos estandes, levando livros para casa, participando das atividades e descobrindo novos autores mostra que estamos no caminho certo: democratizando o acesso à leitura e fortalecendo a educação. Saquarema é, acima de tudo, uma cidade que valoriza a cultura e o conhecimento”, comemorou a Prefeita Lucimar Vidal.Assim como nas primeiras edições, os alunos da Rede Municipal de Educação (Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA) receberam vouchers, desta vez carregados com o equivalente a R$ 250, para adquirir qualquer livro nos estandes das editoras participantes do evento. Os shows também foram destaque na FLIS deste ano, com apresentações de Bia Bedran, Lenine, Toni Garrido, Leoni e Tiago Iorc, que encerrou a festa com chave de ouro.“A quarta edição da FLIS superou todas as expectativas e veio fortalecer o trabalho da educação em nosso município. A feira aproximou ainda mais os nossos estudantes da literatura e valorizou os autores. Esse sucesso reflete a força da nossa rede municipal de ensino e a importância do envolvimento das famílias e de toda a comunidade”, complementou Patrícia da Silva Oliveira, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia.Um dos pontos altos da feira foi a mesa “A educação para a diversidade nas escolas indígenas e não indígenas”, onde foi lançado o livro “Ingu Helü: De Olho Aberto”. A obra, escrita na língua indígena Kuikuro, do Alto Xingu, foi debatida pelos autores Daniel Massa, Ricardo Moura e Mutuá Mehinaku, trazendo para a FLIS uma mensagem de pluralidade cultural e respeito aos povos originários.Também foi destaque o encerramento da FLIS, que ocorreu justamente no Dia da Consciência Negra. A celebração da cultura afro-brasileira teve capoeira, samba e uma oficina de turbantes que, literalmente, fez a cabeça de muita gente. A mesa que reuniu o Instituto Pretos Novos e o escritor guineense Eliseu Banori teve um debate sobre diferentes tipos de racismo e estratégias para combater o preconceito.Uma das últimas atrações da noite, um talk show reuniu o cantor fenômeno da internet Miguelzinho do Cavaco e o compositor Inácio Rios. Eles falaram sobre a importância do samba e fizeram a plateia balançar ao som de clássicos de artistas como Dona Ivone Lara e Jorge Aragão.A feira deixou um gostinho de “quero mais” e se despediu confirmando a vocação literária da cidade. Com a Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS), a Prefeitura de Saquarema continua a escrever novos capítulos na história do município e já se prepara para fazer uma festa ainda mais emocionante em 2026.