Teatro Mário Lago terá a comédia "Fim?" no próximo domingo em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago terá a comédia "Fim?" no próximo domingo em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/08/2026 19:34

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago recebe, no domingo (30), às 18h, a comédia “Fim?”, com classificação indicativa de 10 anos, em Saquarema.

”Fim?”

Ela é contadora, ele é ator. Ela é tímida, ele é expansivo. Ela gosta de cores neutras, ele gosta das vibrantes; ela é de capricórnio, ele de sagitário com a cabeça na lua.

“Fim?” conta a história de um casal que, depois de sete anos de casamento, não se reconhece mais, não se encaixa mais e para tentar entender isso tudo o que está passando e como chegou até aqui, nosso casal relembra e recria a sua própria história. É nesse jogo cênico com o qual o público se identifica e se diverte, ora com ele, ora com ela, afinal, brigas e cafonices de casal são universais. Quem não passou ainda, vai passar!

A peça nos convida a fazermos as malas e nos juntarmos numa viagem, por vezes leve e divertida, por vezes sombria e rascante, em busca de respostas para perguntas que, no fim das contas, não são só dos atores.

Será que o fim existe ou é só uma "coisa" que antecede um novo começo? Todas as noites damos adeus ao que somos/estamos hoje, para o que seremos/estaremos amanhã. Quem você escolhe ser amanhã?

O texto e a direção são de Fábio Oliviere e Fábio de Luca. A produção é de Fábio Oliviere. A produção local é de Olívia Mitidieri. A cenografia e a iluminação são de Fábio Oliviere. E a trilha sonora e os vídeos são de Fábio de Luca. No elenco estão Alex Moczy, Loeni Mazzei e Fábio de Luca (em vídeo). E a realização é da Cia. Amigos da Luz.

Sobre a Cia Amigos da Luz

Era um grupo de amigos que vivia de atuar lá pelas bandas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, entre apresentações de peças infantis nas escolas e temporadas nos teatros quando, em 2007, resolveu se juntar para montar uma peça de tema espírita, já que esse era um assunto de interesse comum. Seria uma comédia, linguagem que uniu e que movimenta o grupo até hoje. Nasceu, então, a peça "Morrendo e Aprendendo" e com ela a Cia Amigos da Luz (a razão desse “da Luz" não é tão transcendental como parece: surgiu por causa da localidade iguaçuana onde morava parte do grupo, o Bairro da Luz).

Com medo de levar tomates fluidificados na cara logo na estreia, já que a peça não só unia Espiritismo e comédia, mas tinha a audácia de ser encenada por homens fazendo tanto os papéis masculinos como femininos, a primeira temporada foi divulgada pelos centros espíritas da região. Outras comédias vieram, alguns atores deixaram a companhia, outros se juntaram a ela, entre eles a parcela mais "maluca-beleza" do Plano Espiritual — e as apresentações se espalharam país afora. Mas foi em março de 2015, com o lançamento dos vídeos de humor e Espiritismo no canal da companhia do YouTube, que rapidamente as apresentações ganharam milhares de telinhas que a Cia Amigos da Luz atravessou fronteiras, geográficas e do preconceito, e acabou chegando até você!

Os ingressos para o espetáculo, que tem 1h10 de duração, podem ser obtidos através do Sympla , por R$ 80,00, R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 + 1 saché de alimento úmido para cães ou gatos válido até 29/08 (promocional).

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.