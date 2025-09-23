A espingarda utilizada no crime, calibre 32Foto: Jornal O DIA
Homem mata a tia com tiros na barriga, ombro e nuca em Silva Jardim e é preso pela PM
No local, a polícia apreendeu a arma utilizada, uma espingarda calibre 32 da marca Rossi sem numeração aparente, com três cartuchos deflagrados
Prefeito de São Pedro entrega água potável a mais de 600 famílias do Parque Arruda
Obra contou com a implantação de cerca de 8 km de adutora e mais de 22 km de rede de distribuição, garantindo água de qualidade diretamente nas residências da comunidade
Dr. Serginho assina decreto para processo seletivo em cargos da Saúde e administração em Cabo Frio
A medida prevê o fim da interferência política na saúde e a garantia de que os cargos sejam ocupados pelo mérito
Presidente da Alerj se reúne com prefeitos da Região dos Lagos e interior do Rio
Estiveram presentes líderes de Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Cabo Frio e Búzios
Velório da Saúde marca protesto na Câmara de Rio das Ostras
Manifestantes levaram caixão, flores e velas ao plenário e cantaram paródia para criticar a gestão da saúde no município, gerando confusão durante o ato
Reunião em Iguaba debate chegada de polo da Faculdade Facop de Odontologia
Prefeito Fabinho Costa e representantes da instituição discutiram projeto que pode gerar empregos, bolsas de estudo e atrair investimentos para a cidade
