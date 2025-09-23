A espingarda utilizada no crime, calibre 32 - Foto: Jornal O DIA

Publicado 23/09/2025 12:21 | Atualizado 23/09/2025 12:26

Silva Jardim - Um crime brutal chocou os moradores do município de Silva Jardim, na noite desta segunda-feira (22). Um homem de 50 anos foi preso em flagrante após assassinar a própria tia dentro de casa, no bairro de Aldeia Velha, às margens da BR-101, no km 221.

De acordo com informações do 35º BPM, a prisão aconteceu depois que uma testemunha procurou ajuda em um posto policial e relatou que o acusado havia acabado de matar a vítima. A guarnição seguiu até o endereço indicado e encontrou o homem saindo de uma área de mata. Ele confessou o crime e levou os policiais até o local onde estava o corpo.

Como aconteceu

Segundo os militares, o autor relatou que a vítima havia lhe dado um tapa no rosto durante uma discussão. Em seguida, ele pegou uma espingarda calibre 32, que estava na residência, e efetuou três disparos: o primeiro atingiu a barriga da mulher; o segundo, o ombro; e o terceiro, já dentro do banheiro, acertou a nuca da vítima, que havia tentado se esconder.

No local, a polícia apreendeu a arma utilizada, uma espingarda da marca Rossi sem numeração aparente, com três cartuchos deflagrados.

Histórico de violência

As investigações revelaram que o acusado já havia sido preso anteriormente por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. A vítima, identificada como uma mulher de 57 anos, havia convidado o sobrinho para morar com ela recentemente.

Perícia e remoção

A cena do crime foi preservada pela guarnição até a chegada da perícia. O perito criminal Alex Gomes, da Polícia Civil, esteve no local, e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.

Após a ocorrência, o suspeito foi conduzido para a delegacia de Silva Jardim, onde permaneceu preso em perfeito estado físico e mental. O caso foi registrado como feminicídio.