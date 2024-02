Para ser doadora a pessoa deve seguir uma série de recomendações, inclusive quanto à idade - Foto Divulgação

Para ser doadora a pessoa deve seguir uma série de recomendações, inclusive quanto à idade Foto Divulgação

Publicado 28/02/2024 12:37 | Atualizado 28/02/2024 13:36

Santa Maria Madalena – “A doação de sangue é um ato altruísta e de solidariedade, que ajuda a salvar muitas vidas. É um gesto de amor ao próximo que pode gerar muitos sorrisos”. A observação é da Secretaria de Saúde de Santa Maria Madalena (RJ), para reforçar a retomada do Programa “Doe Sangue, Doe Vida”, no início de março.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) do governo municipal, o programa organiza caravanas mensais ao Hemocentro de Nova Friburgo, que é referência para o Hospital Basileu Estrela, de Santa Maria Madalena: “Caso algum interno precise de bolsas de sangue, é solicitada ao hemocentro; dessa forma, é de extrema importância mantermos os estoques”, ressalta.

Em postagem no portal oficial, a Ascom observa que não há um substituto para o sangue: “Sua disponibilidade é essencial em diversas situações; seu consumo é diário e contínuo, já que a transfusão é necessária em diversas situações, tais como anemias crônicas, cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragias, complicações da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves”, pontua.

Quem pretender ser doador deve buscar orientação no Posto de Saúde Central, na Rua Waldir da Costa Cabral, 59, Bairro Biquinha Santa, com a funcionária Janieli de Souza Faria, das 8h às 12h, de segunda-feira a sexta-feira. Mas, a secretaria adianta alguns critérios básicos; um deles é ter idade entre 16 e 69 anos.

Menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal. Outra orientação é que, pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar se já o tiverem feito antes dos 60 anos. Pesar no mínimo 50 quilos e ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas estão entre os critérios.

É necessário também que o pretenso doador esteja alimentado e evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem ao ato. Quanto à documentação, deve ter foto (emitida por órgão oficial), como Carteira de Identidade, de Habilitação, Trabalho; Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e Carteira Profissional emitida por classe).