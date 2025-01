Somente o Basileu Estrela atendeu 15.009 pacientes, quase nove mil no setor de emergência - Foto Divulgação

Somente o Basileu Estrela atendeu 15.009 pacientes, quase nove mil no setor de emergência Foto Divulgação

Publicado 23/01/2025 11:12

Santa Maria Madalena - A saúde municipal registra resultado satisfatório em Santa Maria Madalena (RJ), com base no número de atendimentos, em 2024, no Hospital Municipal Basileu Estrela (HBE), no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e nos postos de saúde. Foram 91.966 mil, segundo a Prima Qualitá Saúde, administradora do sistema.

O secretário de Saúde, Luis Gustavo Manhães Silva, ressalta que a secretaria mantém, desde abril de 2019, um Contrato de Gestão com a Qualitá. “Essa parceria abrange a operacionalização e a execução dos serviços de saúde no hospital, no Caps e em três Unidades Básicas de Saúde, que contam com cobertura da Equipe de Saúde da Família (ESF) nas zonas rural e urbana”, aponta.

De acordo com a gerente de contrato da Qualitá no município, Rafaela Oliveira, somente no Basileu Estrela, foram contabilizados 15.009 atendimentos no ano passado. “Destes, 6.143 mil ocorreram no setor ambulatorial e 8.866 mil na emergência. Já o Caps realizou 9.815 mil acolhimentos no mesmo período; enquanto os postos de saúde receberam 67.142 mil pacientes”.

Luis Gustavo explica que o HBE é um nosocômio de baixa e média complexidade onde a cobertura se restringe ao município de Madalena. “A Qualitá Saúde tem prestado serviços de maneira satisfatória, com eficiência e em benefício da população madalenense.

Rafaela Oliveira destaca a relevância do trabalho: “O volume de atendimentos realizados em 2024 reflete não apenas a capacidade da nossa equipe, mas também a confiança dos moradores na estrutura que ajudamos a administrar”. O Hospital Basileu Estrela está localizado na Rua Barão de Macabu, no centro da cidade.