A prefeitura abriu as inscrições nessa segunda-feira e orienta sobre todos os detalhes - Foto Divulgação

A prefeitura abriu as inscrições nessa segunda-feira e orienta sobre todos os detalhes Foto Divulgação

Publicado 18/02/2025 15:45

Santa Maria Madalena - Com inscrições abertas nessa segunda-feira (17) e encerramento previsto para 17 de março, o governo de Santa Maria Madalena, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, anuncia concurso público para preenchimento de 147 vagas em diferentes cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições devem ser feitas no site www.ian.org.br, do Instituto de Avaliação Nacional (IAN), responsável pela organização do certame, incluindo o recebimento das inscrições e a aplicação das provas escritas.

No endereço eletrônico os candidatos poderão também acessar o edital completo e conferir todas as informações, incluindo os detalhes sobre as provas e o cronograma. As taxas custam: R$ 65,00 (nível fundamental completo); R$ 85,00 (médio e médio técnico); e R$ 105,00 (superior).

Os cargos são: nível fundamental - educador cuidador, motorista categoria D, monitor de transporte escolar. Médio - auxiliar de creche e monitor de acompanhamento educacional (cuidador escolar). Médio técnico - professor docente I (educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental).

Para nível superior as vagas são assistente social, auditor fiscal tributário, contador, fonoaudiólogo, psicólogo, professores em diversas disciplinas, entre outros. A prova objetiva será dia 18 de maio (todos os cargos de nível superior) e 25 de maio (os demais).