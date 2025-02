Nos trajetos das trilhas, os visitantes desfrutam das paisagens e passam por rio e lagos - Foto Divulgação

Nos trajetos das trilhas, os visitantes desfrutam das paisagens e passam por rio e lagos Foto Divulgação

Publicado 20/02/2025 16:40

Santa Maria Madalena - A segurança ambiental dos parques do estado do Rio de Janeiro é responsabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que monta estratégia para o período de carnaval, quando o número de visitantes aumenta.

O secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, sugere que desfrutar da natureza é uma alternativa para quem não é folião e busca aproveitar o feriadão do carnaval: “Uma boa dica é conhecer os parques estaduais administrados pelo Inea situados nas regiões norte fluminense e dos lagos”.

Tradicionalmente, o movimento turístico aumenta expressivamente durante esse período nos parques. E com base nessa expectativa, o Inea realiza, entre 27 de fevereiro e cinco de março, a Operação Carnaval visando o ordenamento da visitação. As ações serão em conjunto, com a guarda-parques e Polícia Militar.

Bernardo Rossi explica que o trabalho abarca o monitoramento dos atrativos e orientações aos visitantes para um passeio seguro e sustentável: “Os nossos parques oferecem uma série de atrativos que podem ser desfrutados por visitantes de todas as idades: são trilhas, riachos, cachoeiras, além do belo visual da nossa Mata Atlântica”.

Para um passeio seguro, o secretário destaca que os visitantes devem atentar para as orientações dos guarda-parques. O Inea resume a estrutura dos parques; entre eles, o Estadual do Desengano: “Com 22.400 hectares de extensão, abrange partes dos municípios de Santa Maria Madalena, São Fidélis e Campos dos Goytacazes”.

Trata-se da unidade de conservação mais antiga do estado, criada em 1970. “Um atrativo bastante procurado é a trilha do Poço do Padre, cujo grau de dificuldade é leve. Durante o percurso, de aproximadamente 1h30 de caminhada, o visitante poderá desfrutar de um caminho no interior da Mata Atlântica”.

ORIENTAÇÕES - Nesse percurso, o Inea realça que há paisagens exuberantes, rio, poços e pequenas cascatas. “O acesso para a trilha se dá em Santa Maria Madalena, onde é necessário pegar a Estrada de Terras Frias”. Quanto à Cachoeira Bonita, o instituto ressalta que é uma queda d’água muito procurada pelos visitantes para banho.

“A cachoeira é formada por um afluente do Córrego Morumbeca e está situado logo abaixo do Poço Bonito. No trajeto até essa cachoeira é possível visualizar as corredeiras do rio que divide os municípios de Santa Maria Madalena e Campos”. O órgão indica ainda, para quem gosta de percorrer trilhas pesadas, a que leva à Pedra do Desengano.

“Para percorrê-la, é necessário que o visitante esteja bem preparado, pois são quatro horas de caminhada só de ida para percorrer 3,6 quilômetros”, orienta. O local é aberto à visitação de domingo a domingo, das 8h às 17h; com entrada pelo Horto Florestal Santos Lima, na Estrada José Dantas dos Santos (Itaporanga), em Santa Maria Madalena.

O Inea lembra que, para uma perfeita sintonia com a natureza, é necessário ficar atento às orientações dos guarda-parques: “Recolher e dar destinação adequada ao lixo; não é permitido utilizar as áreas do parque para fazer churrasco. É fundamental a atenção às placas sinalizadoras antes de explorar uma trilha”.