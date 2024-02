Ocorrência foi registrada na 111ª DP. - Foto: Reprodução

Publicado 27/02/2024 15:50 | Atualizado 27/02/2024 15:51

Sumidouro - Um homem foi preso com um crânio humano na mochila em Sumidouro durante a última semana. A prisão foi realizada por agentes da 111ª DP, na RJ-148, sentido Além Paraíba, em Minas Gerais.

De acordo com informações da Polícia Civil, um túmulo havia sido violado no cemitério, com o crânio sendo subtraído. Após colher referências sobre o suspeito, a equipe conseguiu localizá-lo e encontrar o osso em sua mochila.

O homem foi levado à delegacia e preso por vilipêndio de cadáver.