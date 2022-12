Teresópolis divulga resultado final do credenciamento de avaliadores de projetos culturais - Divulgação

Publicado 12/12/2022 13:46

Publicada nesta segunda-feira, 12/12, a edição do Diário Oficial do Município traz o resultado final, bem como o resultado da análise dos recursos, do Chamamento Público nº 01/2022.São 20 candidatos classificados, que obtiveram a maior pontuação na avaliação dos documentos que comprovam qualificação técnica e experiência profissional; 66 estão no cadastro reserva e 08 candidatos foram inabilitados por descumprimento de algum item do edital.O resultado pode ser conferido por meio do link https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/679 Pelo Edital do Chamamento Público nº 001/2022, os pareceristas classificados serão contatados por e-mail, com as orientações sobre a documentação que deverá ser apresentada. Os profissionais credenciados ficarão à disposição da Secretaria de Cultura de Teresópolis por um ano, atuando na avaliação dos editais que forem lançados neste período.Em caso de dúvidas, os canais de atendimento da Secretaria de Cultura estão à disposição: (21) 2742-2918, WhatsApp (21) 98718-1708, facebook.com/culturateresopolis e e-mail smc.pareceristas@teresopolis.rj.gov.br.