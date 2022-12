Brasil na Copa do Mundo: Decreto define ponto facultativo e Prefeitura de Teresópolis não abre nesta sexta-feira, 09/12 - Divulgação

Brasil na Copa do Mundo: Decreto define ponto facultativo e Prefeitura de Teresópolis não abre nesta sexta-feira, 09/12Divulgação

Publicado 08/12/2022 18:26

A medida cumpre o Decreto 5.861/2022, que define como ponto facultativo para as repartições municipais o dia em que o jogo do Brasil pela Copa do Mundo FIFA Catar 2022 acontecer a partir de 12h.

Não haverá aulas nas creches, escolas e centros municipais de Educação Infantil.

O atendimento médico de urgência será normal na UPA 24 Horas, na Unidade de Saúde Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e no Serviço de Pronto Atendimento de Bonsucesso, que funcionarão com plantão de 24 horas.

O Horto Municipal de Teresópolis Carlos Guinle, no bairro Quarenta Casas, e as duas sedes do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis ficarão fechados, retomando a visitação pública no sábado, 10, e no domingo, 11, das 9h às 16h.

Pelo decreto municipal, as chefias de todos os setores têm autonomia para definir expediente alternativo para melhor atendimento da população.

Acompanhando decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos dias em que os jogos acontecerem às 16h, o expediente na Prefeitura e demais órgãos municipais será das 8h às 12h.