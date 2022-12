Secretaria de Cultura libera a lista dos novos alunos da Escola de Música Villa-Lobos – Polo Teresópolis para o ano letivo de 2023 - Divulgação

Publicado 08/12/2022 17:38

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou as listagens dos 40 contemplados, por meio de sorteio público, nos cursos gratuitos de Iniciação em Música (Módulo I), Formação Musical (Módulo II) e Musicalização Infantil, oferecidos pela Escola Municipal de Música Giordano Locques Marrelli – Polo da Escola de Música Villa-Lobos.

As listas podem ser consultadas pelo link https://www.teresopolis.rj.gov.br/resultado-do-sorteio-edital-2022-escola-municipal-de-musica/ e também no mural do Centro Cultural Bernardo Monteverde (Av. Oliveira Botelho, 210/sobreloja, no Alto), sede da escola.

As matrículas deverão ser realizadas de 26 a 31 de janeiro, das 10h às 17h, no Centro Cultural Bernardo Monteverde. Os candidatos sorteados deverão apresentar o original dos seguintes documentos: declaração escolar atualizada, documento de identificação pessoal do responsável legal, em caso de menores de 18 anos de idade, e duas fotos 3×4 atuais.

O não comparecimento do aluno ou do responsável legal no ato de matrícula implicará na perda da vaga do candidato. A escolha do instrumento e do horário de cada disciplina acontecerá por ordem de chegada.

As aulas terão início no dia 6 de fevereiro de 2023.