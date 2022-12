Prefeitura de Teresópolis lança curso gratuito de Lógica em Programação - Divulgação

Publicado 08/12/2022 11:11 | Atualizado 08/12/2022 12:22

A área da Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), conta com vagas de sobra para os profissionais qualificados que querem ingressar neste universo. O mercado tem oferecido salários iniciais entre R$ 5.699 e R$ 5.805. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). Porém, falta capacitação para a maioria dos candidatos às vagas. Diante deste cenário, a Prefeitura, por meio da Secretaria M. de Ciência e Tecnologia, promove o curso ‘Lógica de Programação’, dentro do Programa Geração TerêTec, em parceria com o SENAC RJ. As inscrições podem ser feitas entre os dias 8 e 21 de dezembro por meio do site www.teresopolis.rj.gov.br/teretec . A divulgação dos selecionados será no dia 6 de janeiro de 2023 e as aulas começam no dia 16 de janeiro.

''O Geração TerêTec reforça o nosso compromisso em gerar mais oportunidades de emprego e qualificação para a população. Ele se junta aos outros projetos de capacitação e qualificação lançados pela nossa gestão, como o Emprega Terê, a Casa do Trabalhador e o Novo PROMAJ, por exemplo. Também temos compromisso em atender a demanda crescente do setor de TI em nosso município'', enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen.

Curso Lógica de Programação

Presencial e gratuito, o curso ‘Lógica de Programação’ terá certificação do SENAC RJ. O curso propicia ao aluno as competências necessárias para criação de algoritmos no desenvolvimento de soluções utilizando a lógica de programação. Com duração de 3 meses, a capacitação contará com o Java Script moderno (Node.JS) nas aulas, uma das linguagens de programação mais difundidas em todo mundo. As vagas são limitadas.

As inscrições podem ser feitas de 8 a 21 de dezembro de 2022. A matrícula dos selecionados, de forma presencial na unidade SENAC Teresópolis, será de 9 a 11 de janeiro de 2023 e as aulas estão previstas para começarem no dia 16/01/23.

Programa Geração TerêTec

Os cursos que serão oferecidos no programa de formação profissional tecnológica Geração TerêTec vão possibilitar ao aluno a construção personalizada de seu projeto educativo e de vida. Para isso terão uma organização curricular moderna e estruturada e alinhada às exigências do mercado atual e com visão de processo metodológico de aprender fazendo, onde se privilegia o pensamento estratégico e a capacidade laborativa voltada para novos paradigmas de produção.

Em formato inédito, o Geração TerêTec funcionará como um hub de aprendizado em profissões digitais e tem como objetivo capacitar e formar jovens para o mercado de trabalho, com foco na empregabilidade e na geração de renda. “Nosso intuito é buscar, a partir da articulação do Programa com diversas instituições, mapear e integrar as oportunidades já existentes no município, otimizar e potencializar a diversidade de cursos, além de ampliar a visibilidade junto ao público jovem”, frisa o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, destacando que mais informações sobre o Geração TerêTec podem ser conferidas no site www.teresopolis.rj.gov.br/teretec.

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia vai atuar na mobilização e captação dos participantes e no alinhamento e validação das entregas previstas no projeto, que será lançado oficialmente em janeiro. O processo de seleção também será de responsabilidade da Prefeitura, conforme requisitos de acesso aos cursos, que serão publicados através de chamamento público. O Programa será realizado na unidade SENAC Teresópolis como também em espaços cedidos pela Prefeitura.