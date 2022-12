Teresópolis sedia evento sobre segurança cibernética - Divulgação

Publicado 07/12/2022 13:34

Um encontro da comunidade de empresários e interessados na área de TI da Região Serrana, com networking e educação executiva para acelerar o seu negócio, esse é o Serratec Business, que acontece na próxima quarta-feira, 14, no Campus Quinta do Paraíso do Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos). A programação acontece das 9h às 11h30 e contará com pitches de empresas associadas ao Serratec (Parque Tecnológico Região Serrana), organizador do evento. Para se inscrever, gratuitamente, acesse https://www.sympla.com.br/evento/serratec-business-edicao-dezembro-2022-teresopolis/1811323. As vagas são limitadas.

O Prefeito Vinicius Claussen e o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, participam do evento, que terá como tema principal a Cibersegurança, com a presença de Airton Coelho Vieira Junior, diretor de tecnologia da empresa Future, falando sobre os desafios das empresas diante dos ataques cibernéticos. O Serratec Business terá ainda a participação da Firjan, com o programa ‘Conecta Inovação’ e pitches com representantes das empresas Pólen e Noclaf.

Programação:

9h - Cafezinho

9h30 - Abertura

Prefeito de Teresópolis - Vinicius Claussen

Secretário de Ciência e Tecnologia de Teresópolis - Vinicius Oberg

Presidente do Serratec - Guilherme Alves

9h40 - Início dos Pitches das Empresas do Serratec

1º Pitch convidado: Empresa Pólen - Nathalia Henriques

2º Pitch convidado: Empresa Noclaf - Matheus Viviani Falcão

9h50 - Palestra: "Os desafios das empresas diante dos ataques cibernéticos” - Airton Coelho Vieira Junior - Chief Technology Officer da empresa Future

10h40 - Apresentação: ‘Criando Conexões para Inovação’. Conecta Inovação Firjan - Marcos André Farias de Oliveira

11h10 – Bate-papo sobre assuntos abordados

11h25 –Encerramento

Serviço

Serratec Business – Edição Teresópolis

Data: 14 de dezembro de 2022

Local: Unifeso - auditório do prédio Alice Rodrigues Nunes Pereira, no Campus Quinta do Paraíso (Estr. Wenceslau José de Medeiros, 1.045 – Prata)

Horário: 9h às 11h30