Causa animal: Prefeitura de Teresópolis adquire castramóvel - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/12/2022 17:43

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Meio Ambiente/Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal de Teresópolis (COPBEA), adquiriu uma unidade móvel de castração para o município, o Castramóvel, um veículo totalmente adaptado, seguindo as normas técnicas e sanitárias para oferecer a castração de cães e gatos gratuita direto nos bairros.

“É mais uma conquista para Teresópolis! É mais uma iniciativa da nossa gestão que tira do papel projetos e ações de interesse da população e transforma em políticas públicas atuantes. O castramóvel é um compromisso nosso cumprido com os protetores e com a causa animal, é a nossa gestão investindo e trabalhando pela saúde pública e pelo bem estar das pessoas e dos animais. Em breve, quando a unidade estiver em funcionamento, será um grande avanço nas ações relacionadas ao bem-estar animal, o veículo percorrerá os bairros da cidade realizando a castração de cães e gatos, facilitando para aqueles que conseguem levar o animal até o local.”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen, lembrando o envolvimento da primeira dama, Paula Schütte, madrinha e apoiadora da causa animal em todas ações voltadas a proteção e o bem-estar animal.

A Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal de Teresópolis (COPBEA), já abriu o processo licitatório, nº 105.602/2022, para contratação de empresa especializada para prestação de serviço médico veterinário de castração cirúrgica em cães e gatos (machos e fêmeas), incluindo o fornecimento de todos os insumos cirúrgicos necessários do castramóvel. Também está no aguardo do Conselho Regional de Medicina Veterinária do RJ (CRMV-RJ) liberar a aprovação para a unidade começar a atuar e do protejo de castração que será iniciado. Duas clínicas já são credenciadas, por meio de chamamento público, para a realização dos procedimentos cirúrgicos: Meu Xodó, na Tijuca, e Cantinho da Bicharada, no Vale do Paraíso.

O coordenador da COPBEA, Jackson Muci, destacou que é de uma importância enorme a aquisição do castramóvel para o nosso município. “O castramóvel era uma necessidade do município e hoje é uma realidade. A conquista será de muita valia para fortalecer as ações de bem-estar animal. Com a unidade vamos conseguir ter o controle de natalidade que auxiliará a diminuir o número de animais nas ruas e abandonados.”

Acesso ao programa de cadastro para castrar o animal

O programa municipal de castração gratuita da Prefeitura de Teresópolis é voltado para cães e gatos errantes, comunitários, resgatados e de proprietários com perfil de baixa renda no município.

Os interessados podem preencher formulário impresso encontrado no balcão de atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Av. Lúcio Meira, 375, 2º andar, prédio do antigo Fórum, na Várzea) e na sede da COPBEA, no Horto Municipal (Av. Tobias Barreto, 21, Quarenta Casas), de segunda a sexta, das 9h às 16h. Outros locais são o CRAS Meudon (Rua Caramuru, 108, Meudon) e o CRAS Fazenda Ermitage (Rodovia Rio-Bahia, km 80). Outra opção é o Censo Animal online. Basta clicar no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ92W5GLX3BWvmRLi_JvSp_MJG7pixNtNi-9TYibTUq-Geaw/viewform para acessar e preencher o formulário de cadastro.

Até o momento, foram castrados 207 cães, 530 cadelas, 412 gatas e 288 gatos, totalizando 1.437 animais. E mais de 3.313 animais de estimação estão cadastrados, porém a castração, que vai acontecer todo mês, obedecerá a critérios de prioridade. Começando por animais comunitários, errantes, resgatados e de pessoas com perfil de baixa renda.

Contatos com a COPBEA podem ser feitos por meio da Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo whatsapp (21) 98126-4038, pelo e-mail ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br e também pelo aplicativo e-Ouve. Todos serão encaminhados à Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal.