Campanha de vacinação antirrábica imuniza mais de 350 cães e gatos em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Campanha de vacinação antirrábica imuniza mais de 350 cães e gatos em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 06/12/2022 16:42

Coordenada pela equipe do Setor de Controle de Zoonoses/Secretaria Municipal de Saúde, a campanha anual de vacinação antirrábica aconteceu na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea, e imunizou 260 cães e 96 gatos.

De olho na prevenção, a comerciante Cláudia Ferreira e a filha Isabella, de 6 anos, levaram as cadelas Pretinha e Ariel para a espetadinha da saúde. “Moro a pouco em Teresópolis e achei ótimo a vacinação acontecer em praça pública”, opinou Cláudia. “Nota 10 para a iniciativa”, acrescentou o autônomo aposentado João Carlos Dutra, dono dos cães Thor e Max, da raça p=oodle. “Além de festas, os espaços públicos devem contar também com esses serviços de utilidade pública”, pontuou a autônoma Mara Brigite, tutora da s gatas Sophia Loren e Brigitte Bardot.

Coordenadora do Setor de Controle de Zoonoses, a veterinária Eveline Ribeiro explicou que, a cada ano, a equipe volante de vacinação antirrábica animal atende uma área do município para a vacinação em campo. “Este ano, atendemos os bairros da zona urbana. Estamos fechando o balanço dos animais vacinados e dos bairros atendidos para futura divulgação. Em 2023 faremos a vacinação volante no interior do município”, relatou.

A vacinação antirrábica gratuita de cães e gatos domésticos acontece na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca), com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 11h.