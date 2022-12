Artistas voltam a expor na Casa de Cultura de Teresópolis 30 anos após a primeira mostra coletiva - Divulgação

Publicado 05/12/2022 12:51

Em janeiro de 1992, os artistas cariocas Daniel Bitter, Fabio Campos, Katia Piranda e Odenir José de Paula, formados em Design pela PUC–Rio, realizaram uma exposição de desenhos, pinturas e esculturas na Casa de Cultura de Teresópolis.

Alunos do Curso de Extensão “A Linguagem na Pintura e no Desenho”, ministrado pelo professor e pintor Urian Agria de Souza, eles criaram o grupo Diário de Bordo e reuniram, na época, 150 pessoas no vernissage. Os quatro artistas desenvolveram suas gramáticas poéticas individuais, tendo sempre em vista a reflexão sobre a expressão artística brasileira e sua história.

O trabalho é um amadurecimento dos ensinamentos do mestre Urian que, com sua trajetória e experiência, iluminou os caminhos destes artistas.

Com vernissage marcado para 17 de dezembro, às 18h, a exposição poderá ser visitada até 23 de janeiro, de segunda a domingo, das 10h às 17h, na Casa de Cultura Adolpho Bloch. A mostra coletiva contará com visita guiada e oficinas. A realização é do grupo Diário de Bordo, com apoio da empresa Corações Adega e Cia e apoio institucional da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

SERVIÇO:

• Exposição coletiva ‘Subindo a Serra 30 Anos Depois’

Vernissage: 17/12, 19h

Visitação: Até 23/01/23, de segunda a domingo

Hora: 10h às 17h

Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch (Pça Juscelino Kubitschek, Araras)

Entrada Franca.