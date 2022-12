Parceria entre Prefeitura e Rede Santa Catarina/Hospital São José garante oferta de vaga de emprego para pessoas com deficiência - Divulgação

Parceria entre Prefeitura e Rede Santa Catarina/Hospital São José garante oferta de vaga de emprego para pessoas com deficiênciaDivulgação

Publicado 04/12/2022 10:19

Dando continuidade à campanha de captação de oportunidades de trabalho para profissionais com deficiência, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, acaba de firmar parceria com a Rede Santa Catarina, mantenedora do Hospital São José (HSJ).

Podem se candidatar profissionais com autismo e pessoas que não sejam cadeirantes ou totalmente surdas ou cegas, por limitação de estrutura da empresa para este público.

“O Hospital São José é mais uma empresa do município a cumprir a Lei de Cotas para pessoas com deficiência (PcD), se aliando à Gestão Municipal nas ações que ampliam as oportunidades de inserção desses profissionais no mercado de trabalho”, destaca Lucas Guimarães, secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

A parceria é mais uma iniciativa do ‘Emprega Terê’, eixo do ‘Pra Cima Terê’ – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos, lançado pelo Prefeito Vinicius Claussen em 2020. “O programa municipal tem como uma de suas metas a geração de emprego e renda e a qualificação dos trabalhadores, para que tenham mais oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, sejam PcD ou não, com ou sem experiência”, relata o secretário de Trabalho.

Entrega de currículos

Os candidatos às vagas oferecidas pelo HSJ devem ter ensino médio completo e podem se cadastrar no SINE Teresópolis, localizado no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, na Várzea), ou na Casa do Trabalhador (Rua Luiz Noguet Júnior, 100, no bairro de São Pedro). O atendimento acontece de segunda a sexta, de 9h às 12h e de 13h às 16h.

Os dados dos candidatos serão inseridos no sistema e os currículos serão encaminhados para o Hospital São José, que fará a seleção de acordo com o perfil das vagas oferecidas. Os currículos também podem ser enviados para o e-mail trabalho@teresopolis.rj.gov.br.