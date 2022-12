Teresópolis Terra de Luz 2022: Programação tem Caravana Coca-Cola neste sábado, 03/12 - Divulgação

Decoração temática, concertos, teatro, vídeo mapping, festival gastronômico, cantata e auto de Natal então entre as atrações que vão movimentar a cidade até o dia 06 de janeiro.

“Preparamos uma agenda variada para encantar e despertar um clima fraterno e solidário entre teresopolitanos e visitantes. Desejo que a magia do encontro, a paz e o amor aproximem as pessoas neste momento de celebração e de fé. Vamos comemorar juntos esta época tão significativa do nosso calendário”, convida o Prefeito Vinicius Claussen.

Realização da Prefeitura, através das secretarias municipais de Cultura, de Educação e de Turismo, com apoio das secretarias de Agricultura, Obras e de Serviços Públicos, a programação e ornamentação têm a parceria e colaboração do Sistema Fecomércio, Sincomércio Teresópolis, SESC, Polo Gastronômico de Teresópolis, Coca Cola FEMSA Brasil, Teresópolis Convention, Espaço Cultural Higino, Mox Produções Artísticas, Instituto Saber Educação e Cultura, Prefeitura do Rio de Janeiro e Marsan Eventos.

As atrações acontecerão no Espaço Cultural Higino (Av. Oliveira Botelho, 365, Alto), na Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubistchek, Araras), no Teatro Municipal, no 2º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea), nas praças Olímpica Luís de Camões e Baltasar da Silveira, na Várzea, e na Calçada da Fama, Matriz de Santa Teresa e na Av. J.J. de Araújo Regadas – o popular Parque Regadas, no centro da cidade.

Caravana iluminada

Neste sábado, 03/12, o destaque é a Caravana Iluminada da Coca Cola, às 17h, que traz o conceito ‘O Natal sempre encontra o caminho’, que pretende resgatar a essência natalina, reforçando as relações humanas e o cuidado socioambiental. Pela rota divulgada, caminhões decorados percorrerão as ruas de Teresópolis, entre o Soberbo e os bairros do Alto e Várzea, seguindo para Petrópolis.

No domingo, 04/12, as atrações são as edições especiais dos projetos ‘Cultura de Raiz’, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, e ‘Música na Matriz’, na Igreja de Santa Teresa.

Luzes e cores

O projeto inclui a decoração e iluminação de pontos estratégicos, como o pórtico de entrada da cidade, Feirarte – a popular Feirinha de Teresópolis, Casa de Cultura Adolpho Bloch, Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo, e o canteiro central da Reta. A Praça Nilo Peçanha, no Alto, conta com painel instagramável. Árvores de Natal são instaladas em pontos estratégicos, como no início da Reta, na Praça de Santa Teresa e no prédio da Prefeitura. A Fecomércio-RJ programou uma ornamentação para a Calçada da Fama e a Praça Olímpica Luís de Camões, no centro da cidade,

Confira a programação:

ATÉ 25 DE DEZEMBRO

• Festival Gastronômico Quebra Nozes

Restaurantes do Polo

Realização: Polo Gastronômico

3 DE DEZEMBRO – SÁBADO

• 17h – Caravana Coca Cola de Natal

Ruas da Cidade

4 DE DEZEMBRO – DOMINGO

• 10h - Cultura de Raiz – Dia do Samba

Casa de Cultura Adolpho Bloch

4 DE DEZEMBRO – DOMINGO

• 15h – Música na Matriz

Sonoro Trio e Coral Municipal de Teresópolis

Matriz de Santa Teresa

5 e 6 DE DEZEMBRO – SEGUNDA e TERÇA

• 19h – Espetáculo de Balé

Espaço Cultural Higino

7 DE DEZEMBRO – QUARTA-FEIRA

• 20h – Terê Comedy

Teatro Municipal

Realização Robinho

08 a 11 de DEZEMBRO

• Vídeo Mapping

Matriz de Santa Teresa

Quinta: 08/12 - 19h30

Sexta: 09/12 - 19h30

Sábado: 10/12 - 19h30

Domingo: 11/12 - 20h

Realização SESC Rio

08 a 11 e de 15 a 18 de DEZEMBRO

• Intervenções de Teatro

Calçada da Fama

Realização SESC Rio

10 e 11, 16 e 17 de DEZEMBRO

• Atividades Literárias e Intervenções Artísticas

Praça Olímpica Luís de Camões

11 DE DEZEMBRO – DOMINGO

• 15h – Edição Especial Música na Matriz

Camerata Teresópolis

Matriz de Santa Teresa

11 DE DEZEMBRO - DOMINGO

• 19h - Caravana SESC

Ruas da Cidade

Realização SESC Rio

11 DE DEZEMBRO – DOMINGO

• 19h30 – Cantata Esperança Viva

Praça Baltasar da Silveira

Realização SESC Rio

12 a 15 DE DEZEMBRO

• 19h – Escola de Municipal de Música Giordano Loques Marrelli

Teatro Municipal

16 de DEZEMBRO

• 19h – Show Cantos do Rio

Casa de Cultura Adolpho Bloch

Realização Prefeitura do Rio de Janeiro e Marsan Eventos

16 a 18 de DEZEMBRO

• 20h - Auto de Natal

Praça Baltasar da Silveira

Realização Instituto Saber e Paróquia de Santa Teresa D'Ávila

17 DE DEZEMBRO – SÁBADO

• 20h – Show Nossa Voz com Padre Omar & Dó Ré Mi

Praça Olímpica Luís de Camões

Realização SESC Rio

DE 13 A 18 DE DEZEMBRO

Feira Especial de Natal

•Terê Artes Manuais

13h às 22h

Espaço Cultural Higino

• 6 DE JANEIRO / 23

Encontro de Folia de Reis

Casa de Cultura Adolpho Bloch