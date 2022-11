‘Emprega Terê’: Empresa entrevista candidatos para 50 vagas de emprego em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 30/11/2022 14:44

“Atuamos há 35 anos no mercado da moda feminina e masculina e vamos preencher 50 vagas para as funções de vendedor, estoquista, operador de caixa, fiscais de loja e promotores para a filial Teresópolis, prevista para ser inaugurada até o dia 15 de dezembro. Os candidatos que atenderem o perfil que buscamos sairão daqui praticamente contratados”, relata Marcos Vinicius de Andrade Costa, supervisor de vendas da rede.

A iniciativa do SINE de disponibilizar espaço para realização de entrevistas agradou os recrutadores. “Facilita bastante para uma empresa de outra cidade ter um local para acolher e entrevistar os candidatos com respeito e dignidade. Essa atitude não é muito comum, fomos muito bem recebidos”, opina o supervisor comercial Eduardo Lopes. Segundo ele, a loja de Teresópolis será a 94ª inaugurada pelo Grupo South&Co, que possui filiais espalhadas pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.

“Essa é uma ação do programa ‘Emprega Terê’, lançado há três anos Prefeito Vinicius Claussen com medidas para impulsionar a geração de empregos e renda no município. A intenção é potencializar a captação de vagas e a empregabilidade, colocando mais pessoas no mercado de trabalho. O trabalhador deve sempre buscar o SINE, pois pode ter a oportunidade de começar 2023 empregado”, orienta Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

Unidade do Sistema Nacional de Emprego operacionalizada pela Secretaria Municipal de Trabalho, em convênio com o Governo do Estado, o SINE possui um banco de dados de diversos profissionais que buscam uma vaga no mercado de trabalho. O sistema é gratuito e confiável. Por questão de ordenamento do Ministério do Trabalho e Previdência, os currículos cadastrados têm validade de três meses e, portanto, são atualizados.

Os empresários interessados podem cadastrar as suas vagas, permanentes ou temporárias, pelo Portal do Trabalhador – www.teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador ou solicitar a ficha de cadastro pelo e-mail trabalho@teresopolis.rj.gov.br. Os profissionais podem se candidatar às vagas de emprego tanto no SINE (Av. Feliciano Sodré, 675/2º piso da Prefeitura, na V&aacut e;rzea) quanto na Casa do Trabalhador (Rua Luiz Noguet Jr, 100, no São Pedro). O telefone do SINE Teresópolis é (21) 2742 3352, ramal 258 e o da Casa do Trabalhador, (21) 2741-2710. O atendimento acontece de segunda a sexta, de 9h às 12 e de 13h às 17h.