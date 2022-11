Simulado de desocupação de área da Defesa Civil é realizado com sucesso no Caleme - Divulgação

Publicado 28/11/2022 13:36

Coordenado pela Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis, foi realizado com sucesso, no último sábado, 26/11, o exercício simulado de evacuação de área vulnerável na comunidade do Caleme. A ação, realizada em todo Estado do Rio de Janeiro, teve como objetivo preparar os moradores na prevenção e como se proteger em casos de possíveis desastres.

Houve acionamento de sirene, simulação de transporte e socorro de pessoa ferida e cadastramento de vítimas para a prestação de ajuda comunitária a possíveis desalojados e desabrigados.

O treinamento reuniu moradores e equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e Segurança Pública, da Defesa Civil Estadual, do Grupo de Radioamadores de Teresópolis, da Polícia Militar e da Associação de Moradores do bairro, Nudec Caleme.

O secretário municipal de Defesa Civil, Coronel Albert Andrade, ressaltou que instruir a comunidade para uma correta atitude em situação de desastres representa uma importante atitude de fortalecimento da cultura preventiva e de aprimoramento da resiliência. “A realização deste treinamento fortalece as bases para a construção de cidadãos e comunidades mais protegidas e resilientes. Após exercícios como esse, nós fazemos uma avaliação técnica para corrigir possíveis falhas, a fim de evitar erros numa situação real’, finalizou o Coronel lembrando que no mês de dezembro será lançado o Plano Verão 2022/23.