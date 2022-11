Feira de Carreiras encerra formação dos jovens em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 28/11/2022 11:39

Direcionada aos 98 jovens integrantes do Novo Promaj Rotativo e Gestão Pública, e aberta ao público de 14 a 24 anos, a primeira Feira de Carreiras em Teresópolis encerrou a programação nesta sexta-feira, 25/11.

Iniciativa do Coletivo Aprendiz com apoio do CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), da Fundação Roberto Marinho e da organização internacional NESsT, a Feira de Carreiras chegou ao município por meio de articulação da Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

“A Feira de Carreiras funcionou como complemento da formação dos jovens do Novo Promaj e também da comunidade. Foram quatro palestras por dia, com temas relevantes para o futuro profissional deles, seja qual for a carreira que escolherem. Esta é mais uma ação da gestão do Prefeito Vinicius Claussen de fomento ao empreendedorismo e ao emprego no Município. Só este ano fizemos três feirões Emprega Terê, com a oferta de vagas e encaminhamento de pessoas com e sem experiência e com deficiência para oportunidades de emprego. Agora, nosso foco é a formação dos trabalhadores, para que tenham mais oportunidades de acesso e de permanência no mercado de trabalho”, avaliou Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

Uma das palestrantes da Feira de Carreiras foi a juíza Vania Mara Nascimento Gonçalves, titular da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso de Teresópolis. “Excelente iniciativa da Prefeitura de retomar o Promaj. Nós temos colegas juízes que passaram por esse programa, há uns anos atrás, o que serve de exemplo para mostrar aos nossos jovens que eles podem chegar a qualquer lugar. O primeiro emprego é sempre difícil por conta da falta de experiência, mas ao proporcionar acesso ao trabalho e a cursos de capacitação, o Promaj abre as portas para esses jovens, como prevê a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente”, pontuou a Dra. Vania Mara, acompanhada pelo comissário de Justiça, Bruno Miranda, que falou sobre o assunto ‘O Jovem e o Mercado de Trabalho’.

Para a coordenadora do Promaj, foram cinco dias bastante produtivos. “Tivemos uma integração total dos participantes durante o evento, sempre atentos aos conteúdos de interesse para o avanço profissional de cada um”, assinalou Jaqueline Vilarino.

As jovens Paloma Ribeiro de Oliveira, 21 anos, e Francielly de Freitas Pelegrine, 20 anos, aprovaram o evento, que abordou temas como inteligência emocional, educação financeira, elaboração de currículo, liderança jovem no ambiente de trabalho, o uso das redes sociais para impulsionar a carreira profissional, empreendedorismo, plano de carreira e planejamento de vida.

“O Novo Promaj é a oportunidade do primeiro emprego para muitos de nós e a Feira de Carreiras nos deu muitas dicas de comportamento, disciplina, atenção e responsabilidade que devemos ter no ambiente de trabalho”, comentou Paloma. “Estamos em um período de transição da juventude para a fase adulta e esse evento foi essencial para nossa orientação”, opinou Francielly.