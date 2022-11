Policiais do 30º BPM apreenderam farto material após ocorrência de homicídio - Divulgação

Publicado 26/11/2022 23:37

Neste sábado, 26/11, Moradores acionaram a Polícia Militar, com o DPO de Bonsucesso e a 1ª CIA, para informar sobre o assassinato de um homem, na porta da Adega do Alemão, na localidade de Mottas, interior do município de Teresópolis.

Entre os materiais apreendidos, foram encontrados 1 Revólver Taurus (5 tiros) calibre .38, 1 Munição (calibre .38), 5 Munições Deflagradas (calibre.38), 3 celulares e 1 Veículo Gol Branco foram apreendidos.

A vítima foi socorrida pelo proprietário do estabelecimento, que conduziu o homem a base do CBMERJ, em Bonsucesso, porém ele já estava morto. Em seguida, a guarnição viu o veículo, VW Gol G5 Branco e percebeu que os ocupantes desembarcaram do veículo e, ao tentarem fugir,foi feita a abordagem dos mesmos, onde nada foi encontrado.

A guarnição procedeu com os envolvidos e todo material apreendido e levado à 110ª DP e os acusados permaneceram presos. Após a perícia realizada no local, o corpo foi removido.