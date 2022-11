Prefeito Vinicius Claussen se reúne com expositores para alinhar as ações a fim de agilizar as obras na Feirarte - Bruno Nepomuceno

Publicado 24/11/2022 13:41

O andamento das obras de remodelação e de requalificação dos 20 mil metros quadrados da Praça Higino da Silveira, no Alto, foi o principal assunto do encontro do Prefeito Vinicius Claussen nesta quarta-feira, 23/11, com os coordenadores e expositores da Feirarte, a popular Feirinha de Teresópolis. A reunião foi acompanhada pelas equipes das secretarias municipais de Obras Públicas e de Turismo e contou com a presença dos vereadores Amós Laurindo, Paulinho Nogueira e Marcos Rangel.

As intervenções foram iniciadas em julho pelo Governo do Estado, por meio da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop-RJ), e para a sua realização foi necessário fazer a realocação de alguns setores, a fim de manter o funcionamento do atrativo e da área de entretenimento.

“Começamos uma obra de revitalização total para entregar um equipamento requalificado, de altíssimo nível, para o nosso município, o que demanda tempo. É fundamental que os expositores acompanhem todas as etapas e, de modo transparente, fiquem por dentro de tudo o que acontece. Essa reforma é muito esperada por todos nós, por isso nos reunimos para criar ações positivas que atendam a todos, com sugestões eficazes e a participação dos envolvidos”, assinalou o Prefeito Vinicius Claussen.

Em breve, será criada uma comissão de expositores para acompanhar o Prefeito Vinicius Claussen e os secretários municipais Elizabeth Mazzi (Turismo) e Ricardo Junior (Obras) numa agenda com representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), da EMOP e da empresa contratada pelo Governo do Estado, por licitação, a fim de pedir que o andamento da reforma seja agilizado.

A Secretaria Municipal de Turismo está desenvolvendo um plano de ação para que as demandas pontuadas durante a reunião, e que já vinham sendo trabalhadas pela equipe da pasta, sejam postas em prática. Entre elas, o retorno da rádio da Feirinha e a instalação placas indicando a localização atual dos setores, como também reforçar que a Feirarte continua funcionando.