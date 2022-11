Prefeito Vinicius Claussen se reúne com Polícia Militar e Polícia Civil para alinhar continuidade de ações integradas - Bruno Nepomuceno

Publicado 23/11/2022

O Prefeito Vinicius Claussen se reuniu, na terça-feira, 22, na Prefeitura, com o comandante do 7º CPA (Comando de Policiamento de Área) da Polícia Militar, cel. Cláudio, o comandante do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar), tenente-coronel Solivar, e o delegado titular da 110ª Delegacia de Polícia, Marcio Dubugras. O encontro teve como objetivo alinhar a continuidade de ações e estratégias integradas para garantir a segurança da população teresopolitana e dos visitantes. O secretário de Segurança Pública, Marcos Antonio da Luz, e os subsecretários da pasta, Filipe Rebello, e Gil Wellington, comandante da Guarda Civil Municipal, também participaram da reunião.

“Quero destacar o trabalho em conjunto que está sendo feito na cidade com a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, com os nossos agentes e também os cães treinados do K9, e outros órgãos, como o Ministério Público, com o objetivo de manter a tranquilidade em nossa cidade. Teresópolis é um município ordeiro e continuará sendo um porto seguro para teresopolitanos e visitantes”, ressaltou o Prefeito Vinicius Claussen, agradecendo também a atuação efetiva do Conselho Municipal de Segurança Pública.

Durante a reunião, o comandante do 30º BPM, tenente-coronel Solivar, apresentou as estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP/RJ) relacionadas à região atendida pelo batalhão. O comandante explicou sobre o trabalho de inteligência feito pelos policiais, inclusive com o auxílio de imagens de câmeras instaladas em pontos próximos às ocorrências, destacando a importância dos equipamentos para as investigações.

Sobre o assunto, o Prefeito Vinicius Claussen frisou que o espaço onde vai ser instalado o CICOP (Centro Integrado de Comando e Operações de Teresópolis), no 3º piso do Centro Administrativo Celso Dalmaso, está em obra. Com conceito e formato inédito no Interior do Estado, o projeto foi inspirado no COR – Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro – e funcionará como base de integração de diversos órgãos da administração pública, entre eles Segurança Pública, Defesa Civil, conservação, Meio Ambiente e trânsito. O maior objetivo é diminuir o tempo de resposta e tornar o gerenciamento de crises climáticas, conservação, segurança pública e trânsito mais inteligente e eficiente.

Ainda sobre estatísticas, o delegado Marcio Dubugras enfatizou que dos boletins de ocorrência registrados na 110ª DP, atualmente, cerca de 60% se referem a crimes de estelionato e solicitou que a população fique atenta a atitudes suspeitas, especialmente na internet. O delegado também solicitou ao Prefeito apoio para a criação do NIAM (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher), projeto que irá ampliar o NUAM (Núcleo de Atendimento à Mulher), que já funciona na delegacia, em parceria com a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher. Será agendada reunião para alinhamento de parceria para implantação do novo projeto, que inclui instalação de novo espaço na delegacia, com salas de atendimento e brinquedoteca para as crianças que estiverem com suas mães durante o atendimento.

O Prefeito Vinicius Claussen vai articular ainda, junto ao governo do estado, sobre a possibilidade de aumentar o efetivo de policiais no 30º BPM. “Agradeço ao governador Cláudio Castro pela vinda do projeto ‘Segurança Presente’ em Teresópolis. A atuação dos policiais na área central da cidade tem sido fundamental. E agora vou levar ao governador a demanda do nosso município com relação ao efetivo de policiais em Teresópolis e na região. O objetivo é garantir a segurança da nossa população e visitantes”, concluiu o Prefeito.