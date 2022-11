Instituto Federal do Rio de Janeiro prorroga inscrição de processo seletivo para professor e pessoal de apoio acadêmico para dar aula em cursos gratuitos em Teresópolis - Divulgação

Publicado 22/11/2022 18:15

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (IFRJ) prorrogou até o próximo domingo, 27/11, o prazo de inscrição para o processo seletivo de contratação de bolsistas para as funções de apoio acadêmico e administrativo e de professor.

Pelo Edital 44/2022, são oferecidas 17 vagas para selecionar candidatos para atuar como instrutores nos quatro cursos de Formação Inicial e Continuada oferecidos em parceria com a Prefeitura de Teresópolis: Balconista de Farmácia, Assistente Administrativo, Assistente em Logística e de Microempreendedor Individual.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo link https://bit.ly/IFRJinscricoes . O edital com todas as regras do processo seletivo pode ser conferido pelo link https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/bolsista

Inscrições para os cursos

Resultado de parceria oficializada em julho pelo Prefeito Vinicius Claussen com o IFRJ para ampliar a oferta de educação pública gratuita e de qualidade em Teresópolis, o edital 045/2022 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro oferece 128 vagas, distribuídas entre quatro cursos de Formação Inicial e Continuada.

São eles: Balconista de Farmácia (ensino fundamental completo, 240 horas-aula, turno da manhã, 32 vagas), Assistente Administrativo (ensino fundamental completo, 160 horas-aula, turno da tarde, 32 vagas), Assistente em Logística (ensino médio incompleto, 162 horas-aula, turno da tarde, 32 vagas) e Microempreendedor Individual (ensino fundamental completo, 165 horas-aula, turno da noite, 32 vagas).

As inscrições seguem até domingo, 27/11, por meio de formulário eletrônico acessado pelo link https://pesquisa.ifrj.edu.br/. Não há cobrança de taxa. As aulas serão ministradas por professores contratados pelo IFRJ, por meio do processo eletivo do Edital 44/2022 e acontecerão na Casa do Trabalhador de Teresópolis (Rua Luiz Noguet Jr, 100, bairro de São Pedro).