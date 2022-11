Faetec abre inscrição para formação de cadastro de reserva para contratação temporária - Divulgação

Publicado 21/11/2022 15:27

A Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) está com um novo processo aberto de contratação temporária para trabalhar na Rede, com remuneração que pode chegar a 3 mil reais. As inscrições vão até 11 de dezembro, até às 19h, para os cargos de Professor I; Professor Supervisor Educacional; e Instrutor em Disciplinas Profissionalizantes I, para atuação no ano letivo de 2023. Todas as oportunidades são para cadastro reserva. Ao todo, são 635 vagas disponíveis, e há previsão de vagas para a unidade da Faetec Teresópolis. Os interessados devem se cadastrar por meio do site da Fundação: www.faetec.rj.gov.br O processo seletivo simplificado tem como finalidade disponibilizar recursos humanos para o desempenho de atividades sazonais em unidades de todo o estado. Para o cargo de Instrutor, é exigido como requisito o nível médio completo e experiência na função, já para os demais cargos a exigência é que os candidatos tenham nível superior completo. Os candidatos com deficiência, e que indicarem na ficha de inscrição, terão 5% das vagas presentes no processo seletivo. Já para os candidatos autodeclarados negros ou índios terão reservadas 20% das vagas.Os selecionados terão direito a licenças maternidade e paternidade; férias proporcionais, 13º salário, inclusive proporcionais, desde que preenchidos os requisitos legais, e remuneração não inferior ao piso regional fixado em Lei Estadual, de acordo com a respectiva categoria. Os candidatos selecionados no processo seletivo simplificado serão contratados após comprovarem aptidão em exame de saúde ocupacional. As atividades serão exercidas nas unidades ou setor indicado pela Faetec.Confira o calendário:Inscrições: 16/11 a 11/12, até às 19hResultado preliminar: 14/12Recurso: 15 e 16/12, das 10h as 15hDivulgação do resultado final: 21/12