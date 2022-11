Secretaria Municipal de Saúde faz monitoramento dos cartões de vacina nas creches e escolas de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 21/11/2022 15:07

A festa de encerramento e premiação dos jogos estudantis foi realizada nesta sexta-feira, 18, no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara. A cerimônia contou com entrega de medalhas, troféus e placas para as escolas e alunos vencedores dos Jogos Estudantis de Teresópolis (JETs), Jogos Estudantis Municipais (JEMs) e Jogos dos Anos Iniciais (JAIs). Promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, as competições tiveram a participação de cerca de 5 mil alunos, com disputas em diversas modalidades esportivas. A EMOT Hilário Ribeiro foi a grande campeã dos JAIs e o GEO Rose Dalmaso/CEDAL teve uma atuação brilhante conquistando o 1º lugar nos JETs e nos JEMs. A Escola M. Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho também foi destaque, ficando com o 2º geral nos JETs e nos JEMs.

Durante a cerimônia, a secretária municipal de Educação, Satiele Santos, fez um agradecimento a todos os envolvidos nas três competições. “Hoje é um dia de festa para todos que participaram dos jogos municipais. Foi um grande desafio promover as três competições, mas se tem uma gestão comprometida, que entende que o esporte é parte fundamental do processo humano e social, a gente consegue realizar. Agradeço à comissão organizadora dos jogos, à equipe da SME, aos diretores das escolas públicas e particulares que se empenharam para que tudo desse certo, e ao Prefeito Vinicius Claussen por todo apoio às atividades da Educação”. Os secretários de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães, de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, e de Turismo, Elizabeth Mazzi, também estiveram presentes ao evento.

Representantes dos clubes e escolas parceiras dos jogos foram homenageados, recebendo placas de agradecimento da Secretaria M. de Educação. Fabio Turl, professor de Educação Física na Rede M. de Ensino há 29 anos, foi homenageado como ‘Treinador Destaque’: “Há vários anos participo da organização dos jogos. Além disso, atuei com a EMOT Hilário Ribeiro, campeã dos JAIs. Ter Educação Física nas escolas e promover os jogos significa um enorme ganho para o esporte e auxilia no aprendizado do aluno como um todo”, enfatizou o professor.

Garra e espírito esportivo

Garra e espírito esportivo foram as marcas registradas das competições promovidas pela Prefeitura em 2022. Leonardo Mussel, professor de Educação Física da Rede Municipal e integrante da comissão organizadora dos jogos, frisou sobre o desafio de organizar três competições, com a participação de cerca de 5 mil alunos, diversas modalidades esportivas e disputas em vários locais da cidade.

“Foi um desafio imenso realizar os JAIs pela primeira vez, mas a resposta dos diretores das escolas que disputaram os JAIs foi excelente, incentivando os alunos e contribuindo para a logística das competições. Foi um desafio pessoal e tive uma comissão experiente ao meu lado, com um saldo extremamente positivo, coroado hoje com a premiação das escolas”, relatou o professor.

JETs

Os JETs reuniram cerca de 2.500 alunos, entre 12 e 17 anos, de 26 escolas municipais, estaduais e particulares de Teresópolis. A competição contou com disputas em 12 modalidades esportivas.

O GEO Rose Dalmaso/CEDAL foi o vencedor geral dos JETs. “É difícil encontrar palavras para descrever o tamanho da alegria e orgulho que sinto da escola, dos alunos e dos professores. O projeto Ginásio Olímpico Experimental começou esse ano no CEDAL, mas já estamos colhendo os frutos de um trabalho comprometido. Parabéns a todos os alunos pela dedicação aos estudos e ao esporte”, pontuou a diretora do GEO, Graziela Machado. Rebeca Paim, de 13 anos, aluna do CEDAL, participou das competições de Damas, Handebol, Xadrez, Basquete, Vôlei e Atletismo. “Participei de várias modalidades. Amo esporte e ter o projeto na nossa escola é maravilhoso!”, disse a aluna.

A E. M. Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho ficou com o 2º lugar no pódio e a E. M. Neidy Angélica com o 3º lugar.

JEMs

Cerca de mil alunos, entre 11 e 17 anos, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, participaram dos Jogos Estudantis Municipais (JEMs). A Abertura Oficial contou com a presença do tetracampeão da Copa do Mundo de Futebol, senador Romário. O GEO Rose Dalmaso também conquistou o 1º lugar geral nos JEMs. O 2º lugar ficou com a E. M. Manoel da Silveira Medeiros e o 3º com o CEROM.

JAIs

A 1ª edição dos Jogos dos Anos Iniciais (JAIs) teve a participação de 1.500 alunos, entre 6 e 11 anos, de 24 escolas da Rede Municipal de Ensino. A grande campeã dos JAIs foi a EMOT Hilário Ribeiro. “Foi um presente enorme. A escola brilhou, conquistando o 1º lugar em todas as modalidades dos JAIs! Além da atividade física, os jogos trabalham a emoção, a socialização e o respeito aos outros atletas”, comentou a diretora da Hilário Ribeiro, Ana Lúcia de Souza.

A EMOT Profª Aclimea de Oliveira Nascimento ficou com o 2º lugar geral na competição; a EMOT Sebastião Mello conquistou o 3º lugar no pódio.

As competições contaram com a parceria dos clubes Comary, Teresópolis Futebol Clube, Várzea Futebol Clube, Golf Club, Parnaso, e Clube dos Securitários de Teresópolis, além das competições ocorridas no Ginásio Pedrão, E.M. Paulo Freire e CEHPT (Centro Educacional Helena de Paula Tavares).