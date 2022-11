Teresópolis

Professora da Rede Municipal de Teresópolis recebe prêmio por projeto de Educação Financeira

Eline das Flores Victer ficou no TOP 5 do Prêmio Nacional BE de Educação Financeira para Escolas Públicas

Publicado 17/11/2022 13:28 | Atualizado há 22 horas